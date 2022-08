Antintrusione | come proteggere la tua casa con dispositivi innovativi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Perla tua abitazione da ladri e intrusi, al giorno d’oggi ci sono davvero tanti sistemi di. Tuttavia, quello che risulta più efficace in assoluto è l’impianto di allarme. Un kit di allarme domestico protegge 24 ore su 24 in modo attivo affinché tu possa finalmente stare tranquillo e al sicuro. I sistemi disono composti da diversi elementi al fine di garantire un livello di sicurezza molto alto. Per esempio, comprendono sempre sensori per porte e finestre; sensori di movimento con videocamera per l’interno; sensori con fotocamera lungo il perimetro; telecamere per la videosorveglianza; allarmi fumogeni e cartelli dissuasori per scongiurare il rischio che un ladro si introduca nel perimetro domestico. Vediamo nel dettaglio alcuni di elementiper capire ...