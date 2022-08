Anna Maria Tatò | chi era l’ultima compagna di Mastroianni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022), ultimadi Marcellocui è stata accanto anche nel giorno della sua scomparsa avvenuta nel dicembre del 1996. Le esequie si sono svolte in forma privata a Roma. Nata a Barletta,si occupava della comunicazione di registi come Ettore Scola e Marco Ferreri, quando conobbe Marcello sul set de La grande abbuffata.importante apparizione pubblica è stata in occasione della retrospettiva sudel Bif&st 2016 diretto da Felice Laudadio che la convinse a fare ritorno in Puglia per ricordare in una lunga conversazione pubblica conPia Fusco il grande attore.ha dedicato ail ...