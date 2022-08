Angelina Jolie e Brad Pitt, cos'è successo nel 2016? L'FBI rivela un grande segreto (Di lunedì 22 agosto 2022) Prima della separazione fra Johnny Depp e Amber Heard c’è stato un altro divorzio che ha fatto discutere moltissimo, quello fra Angelina Jolie e Brad Pitt. Ultimamente, poi, sono emerse altre scottanti indiscrezioni. L’anno scorso la nota attrice ha parlato della sua separazione da Brad Pitt al tabloid più celebre del Regno Unito, il Guardian. Ha confessato di averci impiegato molto tempo per capire di doversi allontanare dal padre dei suoi figli. Alla fine però, fortunatamente, è riuscita a prendere la decisione migliore. Quando, tuttavia, le è stato chiesto di fare qualche dichiarazione più specifica ha sottolineato che i suoi avvocati le hanno sconsigliato di esprimersi in merito. È dal 2019, però, che i due sono legalmente divorziati e in molti si chiederanno a quale scopo tutta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 22 agosto 2022) Prima della separazione fra Johnny Depp e Amber Heard c’è stato un altro divorzio che ha fatto discutere moltissimo, quello fra. Ultimamente, poi, sono emerse altre scottanti indiscrezioni. L’anno scorso la nota attrice ha parlato della sua separazione daal tabloid più celebre del Regno Unito, il Guardian. Ha confessato di averci impiegato molto tempo per capire di doversi allontanare dal padre dei suoi figli. Alla fine però, fortunatamente, è riuscita a prendere la decisione migliore. Quando, tuttavia, le è stato chiesto di fare qualche dichiarazione più specifica ha sottolineato che i suoi avvocati le hanno sconsigliato di esprimersi in merito. È dal 2019, però, che i due sono legalmente divorziati e in molti si chiederanno a quale scopo tutta ...

3cinematographe : Le prime immagini del quinto film di Angelina Jolie come regista, Senza sangue, tratto dal romanzo di Baricco e con… - fiorimortii : RT @fiorimortl: Se non mi spamma con Angelina Jolie di bresh accanno taglio tronco - Cinzy08_ : RT @blackstarqeeen: Buongiorno, oggi scopriamo che Brad Pitt è un violento e lo confermano i documenti dell’FBI. Oh no, un uomo alcolizzato… - blackstarqeeen : Buongiorno, oggi scopriamo che Brad Pitt è un violento e lo confermano i documenti dell’FBI. Oh no, un uomo alcoliz… - tioviejo : respeto Rosa Parks, pero detesto Angelina Jolie -