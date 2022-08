Andrea Iannone, dopo Belen ecco la nuova fiamma: è famosa in tutta Italia | Ecco di chi si tratta (Di lunedì 22 agosto 2022) Andrea Iannone Ecco chi è la nuova fiamma, famosa e conosciuta in tutta Italia: Ecco di chi stiamo parlando, i dettagli della vicenda In molti se lo ricordano per la sua storia d’amore con la modella e showgirl argentina Belen Rodriguez, e a seguire per la storia con l’influencer Giulia De Lellis: ovviamente ci stiamo riferendo proprio a lui, Andrea Iannone. La sua professione è quella di pilota di MotoGp, giovanissimo partecipa e ottiene grandi risultati per i campionati Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo in sella all’Aprilia. Ecco ... Leggi su kronic (Di lunedì 22 agosto 2022)chi è lae conosciuta indi chi stiamo parlando, i dettagli della vicenda In molti se lo ricordano per la sua storia d’amore con la modella e showgirl argentinaRodriguez, e a seguire per la storia con l’influencer Giulia De Lellis: ovviamente ci stiamo riferendo proprio a lui,. La sua professione è quella di pilota di MotoGp, giovanissimo partecipa e ottiene grandi risultati per i campionatino Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo in sella all’Aprilia....

