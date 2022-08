Anche la Spagna potrebbe scommettere sugli F-35 americani (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli F-35 potrebbero avere un nuovo acquirente europeo. Ne dà notizia il quotidiano El Pais, secondo cui i ritardi accumulati nel programma Future combat air system (Fcas), in cui la Spagna è impegnata dal 2019 insieme a Francia e Germania, e l’incertezza sulla sua fattibilità, stanno spingendo lo Stato maggiore spagnolo a cercare un’alternativa per la sostituzione dei suoi caccia F-18, prevista per la seconda metà di questo decennio. Secondo quanto riferito dal quotidiano, gli ufficiali dell’Aeronautica militare “non hanno dubbi sulle loro preferenze: l’F-35, il velivolo di quinta generazione prodotto dalla Lockheed Martin americana, è il loro preferito”. La scelta è l’F-35 A giugno 2021 il ministero della Difesa spagnola e Airbus hanno siglato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi Eurofighter per sostituire gli F-18 dislocati nelle Isole Canarie, che ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli F-35ro avere un nuovo acquirente europeo. Ne dà notizia il quotidiano El Pais, secondo cui i ritardi accumulati nel programma Future combat air system (Fcas), in cui laè impegnata dal 2019 insieme a Francia e Germania, e l’incertezza sulla sua fattibilità, stanno spingendo lo Stato maggiore spagnolo a cercare un’alternativa per la sostituzione dei suoi caccia F-18, prevista per la seconda metà di questo decennio. Secondo quanto riferito dal quotidiano, gli ufficiali dell’Aeronautica militare “non hanno dubbi sulle loro preferenze: l’F-35, il velivolo di quinta generazione prodotto dalla Lockheed Martin americana, è il loro preferito”. La scelta è l’F-35 A giugno 2021 il ministero della Difesa spagnola e Airbus hanno siglato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi Eurofighter per sostituire gli F-18 dislocati nelle Isole Canarie, che ...

