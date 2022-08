Anche il centrodestra chiude le liste. Tra le novità c’è Tremonti che corre con Fdi (Di lunedì 22 agosto 2022) I nomi delle liste sono pronti, a parte le ultime limature, Anche per il centrodestra. Giorgia Meloni, leader di Fdi, si candida nell’uninominale all’Aquila e in cinque circoscrizioni alla Camera. Oltre ai big del partito, come Ignazio La Russa, Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida, nella sua formazione correranno Anche il magistrato Carlo Nordio, ma Anche Marcello Pera e Giulio Tremonti, oltre a Maurizio Leo e al prefetto Giuseppe Pecoraro ci saranno Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant’Agata, Eugenia Roccella e le due ex sciatrici Lara Magoni e Barbara Merlin. Il risiko delle candidature ha suscitato molto scontento in Forza Italia. Elisabetta Casellati è stata spostata dal Veneto in Basilicata per far spazio ad Anna Maria Bernini, mentre Giuseppe Moles è rimasto ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) I nomi dellesono pronti, a parte le ultime limature,per il. Giorgia Meloni, leader di Fdi, si candida nell’uninominale all’Aquila e in cinque circoscrizioni alla Camera. Oltre ai big del partito, come Ignazio La Russa, Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida, nella sua formazionerannoil magistrato Carlo Nordio, maMarcello Pera e Giulio, oltre a Maurizio Leo e al prefetto Giuseppe Pecoraro ci saranno Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant’Agata, Eugenia Roccella e le due ex sciatrici Lara Magoni e Barbara Merlin. Il risiko delle candidature ha suscitato molto scontento in Forza Italia. Elisabetta Casellati è stata spostata dal Veneto in Basilicata per far spazio ad Anna Maria Bernini, mentre Giuseppe Moles è rimasto ...

Giorgiolaporta : Tranquilli, tale #Ruberti non era il capo gabinetto nè di Fontana nè di un sindaco di #centrodestra. Altrimenti il… - riotta : Il sistema presidenziale in sé non è un male, Usa e Francia lo adottano, ma centrodestra italiano dovrebbe dichiara… - berlusconi : Garantire l'incolumità dei cittadini è una priorità. C'è bisogno di maggior sostegno per le nostre Forze dell'Ordin… - laura_ceruti : RT @ardigiorgio: Piazza i suoi ovunque. In qualunque lista partito colore, entra, prende, sistema. Se finora qualche argine nel pd c’era, o… - MaricaGusmitta : Centrodestra, liste chiuse: tra i candidati anche Rita Dalla Chiesa e Giulio Tremonti Scelte anche le candidature… -