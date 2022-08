Anas: al via riqualificazione della segnaletica sulla SS Pontina (Di lunedì 22 agosto 2022) Anas: al via lavori di riqualificazione della segnaletica sulla SS148 Pontina – Prosegue – comunica l’Anas – il piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale 148 “Pontina”, avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) ad aprile 2021 al fine di innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. In particolare da domani, martedì 23 agosto – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – saranno avviati i lavori per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. La prima fase ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022): al via lavori diSS148– Prosegue – comunica l’– il piano di potenziamento estrada statale 148 “”, avviato da(Gruppo FS Italiane) ad aprile 2021 al fine di innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. In particolare da domani, martedì 23 agosto – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – saranno avviati i lavori per la sostituzione everticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. La prima fase ...

