Allerta meteo in Campania: grandine e temporali. Arriva la nota della Protezione Civile (Di lunedì 22 agosto 2022) Allerta meteo in Campania: il maltempo continua a tormentare l’Italia nel mese di agosto. Martedì 23 tocca alla Regione Campania difendersi e prepararsi a forti temporali durante tutta la giornata. La Protezione Civile ha diramato un comunicato ufficiale. Allerta meteo in Campania: grandine e temporali Il maltempo nel mese di agosto non finisce ancora la sua corsa. Previsto tempo instabile nella Regione Campania dalle ore 12 alle 21 nella giornata di martedì 23 agosto su tutto il territorio. Sono previsti temporali e grandinate improvvise come ha fatto sapere la Protezione Civile. Sono possibili allagamenti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)in: il maltempo continua a tormentare l’Italia nel mese di agosto. Martedì 23 tocca alla Regionedifendersi e prepararsi a fortidurante tutta la giornata. Laha diramato un comunicato ufficiale.inIl maltempo nel mese di agosto non finisce ancora la sua corsa. Previsto tempo instabile nella Regionedalle ore 12 alle 21 nella giornata di martedì 23 agosto su tutto il territorio. Sono previstie grandinate improvvise come ha fatto sapere la. Sono possibili allagamenti, ...

DPCgov : ?? Lunedì #22agosto ???? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico su Calabria e Sicilia Consulta i… - DPCgov : ???? Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #23agosto, in sette regioni al Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - fanpage : Domani quasi mezza Italia dovrà fare i conti con una allerta meteo diramata dalla Protezione civile - MeteoWeb_eu : +++ ALLERTA #METEO, IL #MALTEMPO SI INTENSIFICA: FENOMENI ESTREMI PER TUTTA LA SETTIMANA AL SUD. I DETTAGLI ?????? - ErasmoDAngelis : RT @DPCgov: ???? Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #23agosto, in sette regioni al Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per conoscere il liv… -