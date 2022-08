Allarme interferenze russe e cinesi. Le domande di Mayer ai politici (Di lunedì 22 agosto 2022) I gravi ritardi dell’Italia rispetto alle interferenze russe e cinesi segnalati più volte dal Copasir in questa legislatura (in questi giorni dal presidente Adolfo Urso e in precedenza da Lorenzo Guerini e da Raffaele Volpi) non sono attribuibili a particolari carenze dei servizi segreti italiani né dei servizi collegati. La relazione del Copasir al Parlamento resa pubblica venerdì scorso conferma, per esempio, che gli organismi di intelligence statunitensi e britannici hanno lanciato con largo anticipo (alcuni mesi prima del 24 febbraio anche pubblicamente) l’Allarme su una probabile invasione russa in Ucraina. Da cosa dipendono allora i ritardi di cui ha parlato Urso?A mio avviso, la politica italiana, salvo poche eccezioni, non ha saputo cogliere l’involuzione autoritaria che, con modalità diverse, ha caratterizzato ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) I gravi ritardi dell’Italia rispetto allesegnalati più volte dal Copasir in questa legislatura (in questi giorni dal presidente Adolfo Urso e in precedenza da Lorenzo Guerini e da Raffaele Volpi) non sono attribuibili a particolari carenze dei servizi segreti italiani né dei servizi collegati. La relazione del Copasir al Parlamento resa pubblica venerdì scorso conferma, per esempio, che gli organismi di intelligence statunitensi e britannici hanno lanciato con largo anticipo (alcuni mesi prima del 24 febbraio anche pubblicamente) l’su una probabile invasione russa in Ucraina. Da cosa dipendono allora i ritardi di cui ha parlato Urso?A mio avviso, la politica italiana, salvo poche eccezioni, non ha saputo cogliere l’involuzione autoritaria che, con modalità diverse, ha caratterizzato ...

Moonsha72460823 : RT @ItalianPolitics: ALT, calma e gesso. Il Copasir NON ha mai parlato di interferenze dirette o concrete, MA di quelle potenziali: 'possib… - TorciaPolitica : RT @ItalianPolitics: ALT, calma e gesso. Il Copasir NON ha mai parlato di interferenze dirette o concrete, MA di quelle potenziali: 'possib… - cesarebrogi1 : RT @saveriolakadima: L'allarme del #Copasir sulle interferenze russe sulle prossime elezioni:'Chiedere conto delle relazioni tra alcuni par… - ZPeppem : RT @saveriolakadima: L'allarme del #Copasir sulle interferenze russe sulle prossime elezioni:'Chiedere conto delle relazioni tra alcuni par… - LAPECORANERA9 : RT @ItalianPolitics: ALT, calma e gesso. Il Copasir NON ha mai parlato di interferenze dirette o concrete, MA di quelle potenziali: 'possib… -