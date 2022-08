Alexa Bliss: “Entrerò nella Hall of Fame WWE al 100%” (Di lunedì 22 agosto 2022) Alexa Bliss, nonostante l’anonimo esordio a NXT, è stata capace di ritagliarsi una carriera di tutto rispetto in WWE. Oltre i numerosi titoli vinti, che l’hanno resa la seconda Women’s Triple Crown Champion, ha partecipato a numerose storyline di primo rilievo, ed ha vinto anche il Money in the Bank. Un palmares di tutto rispetto, ma basterà per diventare una WWE Hall of Famer? Ecco cosa ne pensa lei. Tutte le carte in regola Nel corso del podcast MackMania, ad Alexa Bliss è stato chiesto se si considera una potenziale WWE Hall of Famer, e l’ex partner in crime di Bray Wyatt si è detta piuttosto convinta: “Sulla carta, credo di sì. Sulla carta, potrei essere una Hall of Famer, al 100%. ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022), nonostante l’anonimo esordio a NXT, è stata capace di ritagliarsi una carriera di tutto rispetto in WWE. Oltre i numerosi titoli vinti, che l’hanno resa la seconda Women’s Triple Crown Champion, ha partecipato a numerose storyline di primo rilievo, ed ha vinto anche il Money in the Bank. Un palmares di tutto rispetto, ma basterà per diventare una WWEofr? Ecco cosa ne pensa lei. Tutte le carte in regola Nel corso del podcast MackMania, adè stato chiesto se si considera una potenziale WWEofr, e l’ex partner in crime di Bray Wyatt si è detta piuttosto convinta: “Sulla carta, credo di sì. Sulla carta, potrei essere unaofr, al. ...

