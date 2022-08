Alex Britti: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sul musicista (Di lunedì 22 agosto 2022) Cosa sappiamo della vita privata di Alex Britti? In queste ore se ne sta discutendo molto a causa di una dichiarazione dello stesso musicista, che ha affermato di essere un felice e premuroso papà single. Scopriamo di più sulla sfera intima e professionale di uno dei nostri cantautori più originali. Chi è Alex Britti: biografia, carriera e Instagram Alessandro Britti, per tutti Alex, è nato a Roma il 23 Agosto del 1968 (Leone). Cantautore di talento nonché ottimo chitarrista, da sempre Britti si distingue per lo stile dal tratto inconfondibile, fuori dagli schemi e mai banale. L’artista ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e alcuni dei suoi brani hanno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 agosto 2022) Cosa sappiamo delladi? In queste ore se ne sta discutendo molto a causa di una dichiarazione dello stesso, che ha affermato di essere un felice e premuroso papà single. Scopriamo di più sulla sfera intima e professionale di uno dei nostri cantautori più originali. Chi èAlessandro, per tutti, è nato a Roma il 23 Agosto del 1968 (Leone). Cantautore di talento nonché ottimo chitarrista, da sempresi distingue per lo stile dal tratto inconfondibile, fuori dagli schemi e mai banale. L’artista ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e alcuni dei suoi brani hanno ...

GammaStereoRoma : Alex Britti - L'isola che non c'è - occhio_notizie : Alex Britti confessa: “Io e la madre di mio figlio ci siamo lasciati, sono un papà single” #alexbritti #papà… - GossipNews_it : Alex Britti, è finita con la madre del figlio: ''Sono un papà single''. Leggi di più: - mimmaumeton : Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa.… - RadioDueLaghi : Alex Britti in un'intervista ha ripercorso la sua vita privata. Dalla macelleria di famiglia al ruolo di padre, con… -