Alessandro Amorese | ”I miei amori? Le foto e la Massese”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il nostro viaggio tra le collezioni e i collezionisti oggi fa tappa a Massa … la Nizza della Toscana. L’oggetto del “desiderio” oggi sono legrafie … Un attimo consegnato all’eternità: questa è la forza di unagrafia, rendere eterno un momento che altrimenti sarebbe volato via… Questo è il senso della collezione di, un amico de GiEroidelCalcio … Chi è… “Ho 47 anni, sposato, padre di tre figli, laureato in Scienze Politiche e sono il fondatore e direttore della casa editrice Eclettica Edizioni”. In primis … come nasce il tuo amore per il calcio e per la, la squadra del tuo Cuore? Nasce da bambino, come per molticoetanei (le figurine, novantesimo minuto, le coppe in tv, quel sapore che oggi non c’è più). Alle ...