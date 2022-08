Alcol test 4 volte il limite: così il militare americano ha ucciso il 15enne (Di lunedì 22 agosto 2022) Si trovava alla guida in stato di ebbrezza la soldatessa americana che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha travolto e ucciso un ragazzo di 15 anni. Gli esiti dell'acoltest Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Si trovava alla guida in stato di ebbrezza la soldatessa americana che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha travolto eun ragazzo di 15 anni. Gli esiti dell'acol

Corriere : Alcol test per la militare Usa che ha travolto 15enne sulla ciclabile. Era buio per risparmiare energia - chriwankenobi : La soldatessa americana della base di Aviano che ha investito e ucciso un quindicenne è risultata positiva all’alco… - IVALDO1962 : RT @Virus1979C: La soldatessa americana di 20 anni che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Po… - patrizietta63 : RT @Cambiacasacca: Ho fatto l'alcol test. Sarà pronto tra una settimana, ché quello positivo era già pronto stamattina. - Mario40467789 : @ValerioWish @guffanti_marco Tanto falso che ha dovuto fare il test antidroga, l'alcol lo ha ammesso, per evitare l… -