Al via “YOGA RADIO BRUNO ESTATE” | le anticipazioni di martedì 23 agosto

LA5: al via «YOGA RADIO BRUNO ESTATE» – da martedì 23 agosto – quattro appuntamenti – in prima serata Da martedì 23 agosto, in prima serata, su La5, spazio alla musica live con quattro serate speciali – dal titolo «YOGA RADIO BRUNO ESTATE» – dalle piazze di Firenze (il 23), Mantova (il 30), Modena (il 6 settembre) e Bologna (il 13): realizzate da RADIO BRUNO, sono condotte dalla coppia formata da Alessia Ventura e dal dj Enzo Ferrari. Gianni Morandi, quale ospite speciale, apre la serata del 23 agosto, da Piazza della Santissima Annunziata, a Firenze, esibendosi con una carrellata dei suoi più grandi successi, in una preziosa ...

