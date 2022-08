Aka 7even ferma il tour | “Ho un nodulo alle corde vocali”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 22 agosto 2022) I fedelissimi di Amici riranno certamente Aka, protagonista dell’edizione 2020-2021 del talent show, dove era stato seguito in prima persona da Anna Pettinelli, che aveva subito creduto in lui. Pur non avendo vinto. il ragazzo ha conquistato il pubblico grazie a canzoni dal ritmo incalzante quali Loca, Mi manchi, perfetta così e Come la prima volta e ancora adesso sono in tantissimi a non perdersi i suoi concerti. È stato però lo stesso Luca Marzano (questo il vero nome di Aka) a rivolgersi direttamente ai suoi fan tramite il suo profilo social e a rivelare di non poter proseguire ilche sta portando avanti con grande successo. La decisione nasce però da un problema inaspettato e che impedisce di esibirsi al meglio delle sue forze. “Dopo un controllo hanno trovato unsulle ...