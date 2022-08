Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi (Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi - pablotheprince : RT @Gazzetta_it: Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi - sportli26181512 : Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi: Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out… - Gazzetta_it : Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi -

Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi Gli esami strumentali non hanno portato buone notizie ad Andrea Ranochia. Il difensore del Monza, infortunatosi nella partita con il Napoli, ha riportato una frattura composta del perone della gamba ... Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi Gli esami strumentali non hanno portato buone notizie ad Andrea Ranochia. Il difensore del Monza, infortunatosi nella partita con il Napoli, ha riportato una frattura composta del perone della gamba ... La Gazzetta dello Sport Gli esami strumentali non hanno portato buone notizie ad Andrea Ranochia. Il difensore del Monza, infortunatosi nella partita con il Napoli, ha riportato una frattura composta del perone della gamba ...Gli esami strumentali non hanno portato buone notizie ad Andrea Ranochia. Il difensore del Monza, infortunatosi nella partita con il Napoli, ha riportato una frattura composta del perone della gamba ... Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi