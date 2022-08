Adescava bimbe su Instagram e chiedeva sesso a pagamento | all’appuntamento si presenta la poliziotta sotto copertura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Si aggirava sui social a caccia di nuove “vittime”, in particolare sulla popolare piattaforma. Lui, 42 anni, operaio, non si faceva scrupolo ad inoltrare materiale osceno a bambine anche solo di 12 anni chiedendoin cambio di denaro. Come agiva il presunto pedofilo di Quartu Sant’Elena Una di queste giovanissime però, spaventata dai contenuti espliciti inviati dall’uomo, ha confessato tutto ai genitori facendo scattare l’allarme. L’uomo, un operaio di Quartu Sant’Elena, Comune della Sardegna, aveva chiesto alla 12enne anche delle fotografie ma quest’ultima si era rifiutata; il presunto pedofilo aveva allora richiesto un incontro con l’intento di avere rapporti sessuali a fronte di un. Leggi anche: Arrestato sacerdote: accusato di pedofilia per abuso su due minori...