Accordo vicino, affare da 10 milioni: l’ex Napoli sta per tornare in Serie A (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciomercato sta entrando nella fase finale. Gli ultimi giorni, da sempre, rappresentano i giorni in cui si concentrano tantissimi affari; e quest’anno sono tanti i club che devono ancora chiudere qualche acquisto. In Serie A in particolare la Juventus ha bisogno di sistemare l’attacco e tra i nomi sulla lista della dirigenza bianconera c’è anche quello di un ex Napoli. I nomi per l’attacco sono: Depay, Arnautovic e Milik. Proprio nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse per il giocatore polacco sarebbe aumentato e ora potrebbe davvero vestire la maglia della Juve. FOTO: Getty – Milik Marsiglia Milik alla Juventus: Accordo vicino per l’ex Napoli L’intesa con il Marsiglia, attuale squadra di Milik, è vicina. Si parla di un prestito oneroso ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciomercato sta entrando nella fase finale. Gli ultimi giorni, da sempre, rappresentano i giorni in cui si concentrano tantissimi affari; e quest’anno sono tanti i club che devono ancora chiudere qualche acquisto. InA in particolare la Juventus ha bisogno di sistemare l’attacco e tra i nomi sulla lista della dirigenza bianconera c’è anche quello di un ex. I nomi per l’attacco sono: Depay, Arnautovic e Milik. Proprio nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse per il giocatore polacco sarebbe aumentato e ora potrebbe davvero vestire la maglia della Juve. FOTO: Getty – Milik Marsiglia Milik alla Juventus:perL’intesa con il Marsiglia, attuale squadra di Milik, è vicina. Si parla di un prestito oneroso ...

