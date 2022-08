AC Milan sbarca ufficialmente su eFootball di KONAMI | PM News

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il precedentemente Official Partnerdiventail primo Official Training Wear Partner nella storia del

CFNFMCalcio : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il #Milan sbarca su eFootball di #Konami - PianetaMilan : @acmilan sbarca ufficialmente su @play_eFootball di @Konami | PM News #Konami #eFootball #ACMilan #Milan… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Il #Milan continua a crescere su vari fronti?? - RadioRossonera : Il #Milan continua a crescere su vari fronti?? - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il #Milan sbarca su eFootball di #Konami -

Acerbi in passato ha giocato, sia pure per poco, a Milano, ma con la maglia del. Andrea ... In casa partenopeapure Tanguy NDOMBELE dal Tottenham: arriva con la formula del prestito con ...Daznsu Auditel e diffonde i dati della prima giornata di Serie A. Nonostante i disservizi e le ... seguita da- Udinese (640 mila) e Verona - Napoli (636 mila). Sono questi i dati della ...Milan eFootball Konami, il Milan sarà protagonista di eFootball, il videogioco di calcio sviluppato dall’azienda giapponese Konami ...Un nuovo emozionante passo nell’ambito di un’ampia e importante partnership tra il Milan e Konami , società leader nei ...