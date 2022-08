A Vylkove | con le mogli dei prigionieri di guerra dell’isola dei Serpenti

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le donne di– scrive Thomas d’Istria sul Monde – vivono senza notizie dei loro mariti e dei loro figli da quando questi ultimi, guardacostedei, piccolo lembo di terra del mar Nero situato a trentacinque chilometri dalle coste ucraine, sono stati fattidall’esercito russo. L’ultima chiamata alle loro famiglie risale al 24 febbraio. Alle 16, la connessione è stata interrotta. Da allora, più nulla. Era il primo giorno di. “Aleksandr, mio marito, mi ha chiamato alle 6 di mattina”, racconta Svitlana Krivitska, seduta sulla terrazza di un piccolo ristorante di Vyklove, 9 mila abitanti, non lontano da un imbarcadero che si affaccia sul Danubio. Era in corso un’offensiva russa per conquistare quest’isola strategica, da cui si controlla una zona aperta sia sulle ...

L'Espresso

... come detto, a poche miglia dalle coste della regione di Odessa e vicino alla città di, che ... Ma la Russia si è scontratal'inaspettata resistenza di Kiev, non riuscendo a penetrare nella ..."La Russia " si legge ancora nell'articolo " ha già istituito una stazione di ricognizioneun ...l'importanza dell'isola come avamposto nel Mar Nero bisogna guardare la vicina città di, ... L’avamposto dell’Isola dei Serpenti, simbolo della battaglia per la libertà del popolo ucraino I guardacoste ucraini catturati il 24 febbraio. A metà giugno, 75 di loro erano ancora imprigionati: sette sono originari della cittadina ...