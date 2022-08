A Genova finisce 0-0, la Juventus non aggancia Inter, Roma e Napoli in vetta alla classifica (Di lunedì 22 agosto 2022) Più Sampdoria che Juventus al Marassi di Genova, dove il match serale del lunedì finisce 0-0. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate ma con i blucerchiati molto più pericolosi degli uomini di Massimiliano Allegri, già dopo pochi minuti di gioco. Ci prova Cuadrado al 15? ma il suo tiro finisce su Audero. La Juventus è parsa a lungo slegata e imprecisa, anche povera di idee, mentre la Samp ha provato a spingere per contrastare l’illustre avversaria. Nel corso dei primi 45 minuti di gioco, secondo i dati Opta, Vlahovic, molto isolato, ha toccato solo tre palloni, almeno 5 in meno rispetto a qualsiasi altro giocatore in campo, portieri inclusi. Proprio Vlahovic è protagonista al 65?: riceve palla da Miretti e anziché tirare aspetta che arrivi Rabiot, che insacca nell’angolino giusto. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Più Sampdoria cheal Marassi di, dove il match serale del lunedì0-0. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate ma con i blucerchiati molto più pericolosi degli uomini di Massimiliano Allegri, già dopo pochi minuti di gioco. Ci prova Cuadrado al 15? ma il suo tirosu Audero. Laè parsa a lungo slegata e imprecisa, anche povera di idee, mentre la Samp ha provato a spingere per contrastare l’illustre avversaria. Nel corso dei primi 45 minuti di gioco, secondo i dati Opta, Vlahovic, molto isolato, ha toccato solo tre palloni, almeno 5 in meno rispetto a qualsiasi altro giocatore in campo, portieri inclusi. Proprio Vlahovic è protagonista al 65?: riceve pda Miretti e anziché tirare aspetta che arrivi Rabiot, che insacca nell’angolino giusto. ...

