A Foiano di Val Fortore parte la seconda edizione di Feo Fest-Terre Nostre | festival ecologico culturale

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Il, piccolo polmone verde tra le colline sannite, oggi più che mai accende un riflettore sull’ambiente e sull’eco sostenibilità. Goethe descriveva le montagne come ‘Maestri muti che fanno discepoli silenziosi’. Non stupisce, allora, che a divenire scrigno e portavoce di un sentirecondiviso sia proprio il comune didi Val(BN), borgo adagiato tra i declini dell’Appennino interno che si dimostra, ormai da tempo, assai attento ai dettami della rivoluzione verde e ...