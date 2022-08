(Di lunedì 22 agosto 2022) Affetta da demenza adella muffa che le ha infestato casa. Una diagnosi terribile per Amie Skilton , 37. Con effetti devastanti per la sua vita, visto che adella patologia non riesce ...

infoitsalute : A 37 anni le diagnosticano l'Alzheimer: «Non ricordo nemmeno il mio nome». La causa è incredibile - crypto_gateway : @AnOutsiderHer3 fin che non ti diagnosticano malattie incurabili o superi i 90 anni -

leggo.it

Affetta da demenza per la muffa Naturopata e nutrizionista, Amie - che oggi ha 42- ha iniziato a sentirsi male due mesi dopo essersi trasferita con suo marito in un appartamento a Manly, New ...Ne parla e così scopriamo che nel 1997 leun tumore al collo dell'utero all'età di 37. Inizia così la sua battaglia di cui parla apertamente invitando le donne a non trascurare mai ... A 37 anni le diagnosticano l'Alzheimer: «Non ricordo nemmeno il mio nome». La causa è incredibile A causa di una vulnerabilità genetica alle tossine della muffa, Amie scoprì che l'esposizione prolungata causava un «guasto sistematico» del suo corpo. Per farla breve, la muffa aveva infestato la cas ...Virus Borna uccide due bambini in Germania. A inizio agosto un piccolo di sette anni, mentre una bimba deceduta nel 2019 si è scoperto che era stata infettata. Entrambi ...