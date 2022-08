200 Metri: clip esclusiva del primo film del regista palestinese Ameen Nayfeh (Di lunedì 22 agosto 2022) Ecco una clip in esclusiva di 200 Metri, il film d'esordio del regista palestinese Ameen Nayfeh, in sala a partire dal 25 agosto 2022. 200 Metri, di cui vi presentiamo un clip video in esclusiva, è il film d'esordio del regista palestinese Ameen Nayfeh, che si prepara al debutto nelle sale italiane, a partire dal 25 agosto 2022, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Presentato in anteprima mondiale a Venezia 77, 200 Metri si era aggiudicato il Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori, oltre a lusinghieri riconoscimenti in altri festival internazionali, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Ecco unaindi 200, ild'esordio del, in sala a partire dal 25 agosto 2022. 200, di cui vi presentiamo unvideo in, è ild'esordio del, che si prepara al debutto nelle sale italiane, a partire dal 25 agosto 2022, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection. Presentato in anteprima mondiale a Venezia 77, 200si era aggiudicato il Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori, oltre a lusinghieri riconoscimenti in altri festival internazionali, ...

