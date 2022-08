“Zona Bianca”, anticipazioni di lunedì 22 agosto (Di domenica 21 agosto 2022) “Zona Bianca” in prima serata su Retequattro: ecco le anticipazioni di lunedì 22 agosto Domani sera, lunedì 22 agosto, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, Giuseppe Brindisi intervisterà il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alla stretta attualità politica, quando manca poco più di un mese alle elezioni e non si placano le polemiche nei vari partiti sulle candidature. Leggi anche –> tommaso zorzi e la meta innovativa per le vacanze mi sto innamorando Nel corso della serata si parlerà dei rincari in bolletta, che continuano a mettere in difficoltà le famiglie e le imprese, e delle polemiche attorno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 agosto 2022) “” in prima serata su Retequattro: ecco ledi22Domani sera,22, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Giuseppe Brindisi intervisterà il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alla stretta attualità politica, quando manca poco più di un mese alle elezioni e non si placano le polemiche nei vari partiti sulle candidature. Leggi anche –> tommaso zorzi e la meta innovativa per le vacanze mi sto innamorando Nel corso della serata si parlerà dei rincari in bolletta, che continuano a mettere in difficoltà le famiglie e le imprese, e delle polemiche attorno ...

gparagone : Non ci vado io nella Commissione d’inchiesta; ci vanno gli esperti. Lasciamo fare il lavoro d’inchiesta ai profess… - gparagone : Il @Mov5Stelle appartiene ormai al passato remoto. Così come democraticamente sono stati creati, mi auguro che dem… - gparagone : Se io consumo energia rinnovabile, perché in bolletta devo pagare gli “incentivi” alle rinnovabili? Serve la cance… - 361_magazine : - TommyBrain : RT @gparagone: Non ci vado io nella Commissione d’inchiesta; ci vanno gli esperti. Lasciamo fare il lavoro d’inchiesta ai professionisti.… -