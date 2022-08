Yeman Crippa come Jacobs e Tamberi: vince l'oro nei 10mila metri agli Europei. 'Questa era la mia gara' (Di domenica 21 agosto 2022) Impresa azzurra nei 10mila metri agli Europei di atletica a Monaco. L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri correndo in 27'46''13. Argento al norvegese Mezngi, bronzo al francese ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Impresa azzurra neidi atletica a Monaco. L'azzurroha vinto ladei 10.000correndo in 27'46''13. Argento al norvegese Mezngi, bronzo al francese ...

ItaliaTeam_it : CRIPPAAAAAAAAAAAAAA! ?? Finale pazzesco, Yeman Crippa CAMPIONE D’EUROPA nei 10000 metri! ?????????? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : CRIPPA DA SOGNO! È OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Yeman con una formidabile rimonta chiude in prima posizione la finale d… - Coninews : OROOOOOOOOOO ???????????????????? Con un finale strepitoso Yeman Crippa trionfa nei 10000 metri! #ItaliaTeam #Munich2022… - jornalistavitor : RT @Corriere: Yeman Crippa, oro nei 10 mila metri: «All’arrivo ho fatto come Jacobs, ma non ho i suoi muscoli!» - giachiii : RT @Eurosport_IT: CRIPPA DA SOGNO! È OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Yeman con una formidabile rimonta chiude in prima posizione la finale dei 10.… -