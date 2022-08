WWE: Grande annuncio: Settimana prossima ci sarà Trish Stratus! (Di domenica 21 agosto 2022) La WWE ha annunciato che la puntata del 22 Agosto di RAW vedrà la partecipazione straordinaria della Hall of Fame Trish Stratus. Non è dato sapere ancora in quali vesti la ex Women’s Champion sarà presente allo show. Tuttavia, gli indizi portano a pensare che ci sarà un duro confronto con Bayley, poiché le due si sono scambiate messaggi di fuoco sui social. Nella stessa puntata, un altro Hall of Fame, Edge, affronterà finalmente il membro della Judgment Day, Damien Priest. Leggi su zonawrestling (Di domenica 21 agosto 2022) La WWE ha annunciato che la puntata del 22 Agosto di RAW vedrà la partecipazione straordinaria della Hall of FameStratus. Non è dato sapere ancora in quali vesti la ex Women’s Championpresente allo show. Tuttavia, gli indizi portano a pensare che ciun duro confronto con Bayley, poiché le due si sono scambiate messaggi di fuoco sui social. Nella stessa puntata, un altro Hall of Fame, Edge, affronterà finalmente il membro della Judgment Day, Damien Priest.

Zona_Wrestling : WWE: Grande annuncio: Settimana prossima ci sarà Trish Stratus! - SpazioWrestling : SIAMO SICURI CHE LE SUPERSTAR HANNO PRESO BENISSIMO QUESTA DECISIONE! #TripleH #WWE - TSOWrestling : Le dichiarazioni di Rey fanno sognare ad un grande incontro per #WrestleMania 39. #TSOW // #TSOS // #WWE - GabboTFCB : Ultima grande occasione per vincere il titolo nord americano, porta in alto la nostra bandiera ?????? @VinciWWE #WWENXT #Heatwave #WWE - SpazioWrestling : WWE: Annunciato un grande match per la prossima puntata di Raw (22 agosto) #RAW #WWE -