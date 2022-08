Womens’s Champions League 2022/2023: tris Juventus al Kiryat Gat (Di domenica 21 agosto 2022) Tutto abbastanza facile per la Juventus, che batte per 3-1 le israeliane del Kiryat Gat e si qualifica per il secondo turno della Women’s Champions League 2022/2023. Le bianconere hanno il controllo delle operazioni. Il risultato, però, nel primo tempo viene sbloccato solamente al 35? grazie alla rete di Cantore. Dopo tre minuti della ripresa la situazione sembra mettersi in totale discesa in virtù del raddoppio targato Zamanian. Le avversarie, tuttavia, rientrano pericolosamente nel match al 52? grazie al gol firmato da Dany Helena. Il risultato rimane in bilico fino all’ultimo minuto, quando un’iniziativa di Caruso consente alla Juventus di scacciare qualche incubo ed ottenre un successo più che meritato. Adesso l’appuntamento è per il 20 e 29 settembre, quando si ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Tutto abbastanza facile per la, che batte per 3-1 le israeliane delGat e si qualifica per il secondo turno della Women’s. Le bianconere hanno il controllo delle operazioni. Il risultato, però, nel primo tempo viene sbloccato solamente al 35? grazie alla rete di Cantore. Dopo tre minuti della ripresa la situazione sembra mettersi in totale discesa in virtù del raddoppio targato Zamanian. Le avversarie, tuttavia, rientrano pericolosamente nel match al 52? grazie al gol firmato da Dany Helena. Il risultato rimane in bilico fino all’ultimo minuto, quando un’iniziativa di Caruso consente alladi scacciare qualche incubo ed ottenre un successo più che meritato. Adesso l’appuntamento è per il 20 e 29 settembre, quando si ...

Arbitri: Laura Cordani a Madrid per la Women's Champions League ... è stata infatti designata dalla UEFA per il mini - torneo in programma a Madrid e valido come primo turno di qualificazione della Women's Champions League. Cordani sarà impegnata come una delle due ...

Women's Champions League, la Roma batte il Glasgow City: ora il Paris FC La Roma Femminile ha vinto stasera il primo turno di qualificazione alla prossima edizione della Women's Champions League 3 - 1 contro le scozzesi del Glasgow City . Grazie ad una doppietta di Glionna e una rete di Paloma Lazaro , le giallorosse si sono qualificate al secondo (e ultimo) turno dove ...