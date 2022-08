Women’s Champions League 2022/2023, Roma avanti: Paris FC ko ai rigori (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo il bel successo all’esordio contro il Glasgow City, la Roma femminile avanza al secondo turno della Women’s Champions League 2022/2023. Decisiva la vittoria per 5-4 dopo i calci di rigore ottenuta sul campo del Paris FC. Partita piena di emozioni nei tempi regolamentari e supplementari, che però si sono conclusi senza reti. A calciare il penalty della vittoria per le ragazze di Spugna ci ha pensato Haavi. Assoluta protagonista anche Ceasar, che sul secondo rigore delle parigine è stata capace di neutralizzare il tiro di Mateo. A questo punto l’appuntamento per le giallorosse è per il 20 e 29 di agosto, quando si svolgeranno le gare di andata e ritorno della successiva fase della competizione europea. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo il bel successo all’esordio contro il Glasgow City, lafemminile avanza al secondo turno della. Decisiva la vittoria per 5-4 dopo i calci di rigore ottenuta sul campo delFC. Partita piena di emozioni nei tempi regolamentari e supplementari, che però si sono conclusi senza reti. A calciare il penalty della vittoria per le ragazze di Spugna ci ha pensato Haavi. Assoluta protagonista anche Ceasar, che sul secondo rigore delle parigine è stata capace di neutralizzare il tiro di Mateo. A questo punto l’appuntamento per le giallorosse è per il 20 e 29 di agosto, quando si svolgeranno le gare di andata e ritorno della successiva fase della competizione europea. SportFace.

ASRomaFemminile : ?? Benedetta Glionna è una delle 11 giocatrici nate a partire dall’1-1-1999 che nel primo turno di qualificazione di… - VoceGiallorossa : ????? Paris FC-Roma 4-5 dtr - Haavi manda le giallorosse al secondo turno della @UWCL #ASRoma #ASRomaFemminile… - SailV : RT @playroma: Questa sera alle 19:00 secondo impegno in Women’s Champions League per la Roma Femminile. L’avversario è il Paris FC. Per c… - asr_futfem : RT @playroma: Questa sera alle 19:00 secondo impegno in Women’s Champions League per la Roma Femminile. L’avversario è il Paris FC. Per c… - playroma : Questa sera alle 19:00 secondo impegno in Women’s Champions League per la Roma Femminile. L’avversario è il Paris… -