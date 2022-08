Wijnaldum, frattura della tibia: quanto dovrà stare fuori il centrocampista della Roma (Di domenica 21 agosto 2022) Tegola per la Roma che perderà per un lungo periodo Georginio Wijnaldum. Il calciatore olandese, centrocampista, ha riportato infatti una frattura alla tibia destra a seguito di uno scontro durante l'allenamento svolto oggi. In serata il comunicato della società giallorossa sui propri canali social. "In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni". Bruttissima notizia per Josè Mourinho e la squadra capitolina, che dovrà fare a meno del ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) Tegola per lache perderà per un lungo periodo Georginio. Il calciatore olandese,, ha riportato infatti unaalladestra a seguito di uno scontro durante l'allenamento svolto oggi. In serata il comunicatosocietà giallorossa sui propri canali social. "In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento,è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato ladestra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni". Bruttissima notizia per Josè Mourinho e la squadra capitolina, chefare a meno del ...

