Vuelta a España, il resoconto della tre giorni olandese (Di domenica 21 agosto 2022) Si è conclusa la tre giorni olandese della Vuelta a España. Tre tappe con la cronosquadre di apertura seguita da due frazioni nelle quali i protagonisti son state le ruote veloci, come da copione. Ora il trasferimento di tutti i team in Spagna verso i Paesi Baschi, dove martedì ci sarà l’impegnativa frazione con partenza da Vitoria Gasteiz e arrivo a Laguardia. Di seguito andiamo a fare il punto dei primi tre giorni dell’ultimo gt stagionale. LEGGI ANCHE: Dove vedere la Vuelta a España in tv e streaming Vuelta a España: Jumbo Visma e Sam Bennett gli attori principali in Olanda Nella prima tappa la vittoria è andata alla favorita padrona di casa Jumbo Visma. Il team olandese ha corso una ... Leggi su blogciclismo (Di domenica 21 agosto 2022) Si è conclusa la tre. Tre tappe con la cronosquadre di apertura seguita da due frazioni nelle quali i protagonisti son state le ruote veloci, come da copione. Ora il trasferimento di tutti i team in Spagna verso i Paesi Baschi, dove martedì ci sarà l’impegnativa frazione con partenza da Vitoria Gasteiz e arrivo a Laguardia. Di seguito andiamo a fare il punto dei primi tredell’ultimo gt stagionale. LEGGI ANCHE: Dove vedere lain tv e streaming: Jumbo Visma e Sam Bennett gli attori principali in Olanda Nella prima tappa la vittoria è andata alla favorita padrona di casa Jumbo Visma. Il teamha corso una ...

infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: Bennett fa il bis, ma Edoardo Affini è maglia roja! - SpazioCiclismo : Due su due per un Sam Bennett in ottima forma #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : 'Una sensazione incredibile', le prime parole di Edoardo Affini, nuova Maglia Rossa de #LaVuelta22 - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Trasportato in ospedale, Mike Woods non ha riportato fratture, ma gli esami hanno evidenziato una commozione cerebrale… - SpazioCiclismo : Trasportato in ospedale, Mike Woods non ha riportato fratture, ma gli esami hanno evidenziato una commozione cerebr… -