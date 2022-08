Vuelta 2022 | terza tappa Breda-Breda | percorso e altimetria

(Di domenica 21 agosto 2022) Ile l’delladelladi Spagna, l’ultima in terra olandese con i suoi 193,2 chilometri che prevedono partenza e arrivo a. Ancora una volta sembrano i velocisti gli indiziati principali per la vittoria, con un unico GPM di quarta categoria che sembra un cavalcavia piuttosto che una vera salita. Alla vigilia del giorno di riposo e del trasferimento in Spagna, sulla carta una giornata tranquilla che per gli uomini di classifica.: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING, CALENDARIO TAPPE COMPLETO L’dellaSportFace.

Gazzetta_it : Vuelta, ruggito Evenepoel: 'In salita mi sento più forte che mai' - SMSNEWSOFFICIAL : @lavuelta DI SPAGNA 2022: #SamBennett ha vinto la seconda tappa #MikeTeunissen ha indossato la maglia rossa - SpazioCiclismo : Ieri ha tirato a lungo il gruppo nelle fasi iniziali della seconda tappa de #LaVuelta22, che però per Floris De Tie… - MontiFrancy82 : @lavuelta DI SPAGNA 2022: #SamBennett ha vinto la seconda tappa #MikeTeunissen ha indossato la maglia rossa - cyclingoo : ?? Vuelta a España 2022, Itamar Einhorn: “Avevo battezzato la ruota di Sam Bennett, poi l’ho persa negli ultimi 300… -

DIRETTA: UN PASSAGGIO CURIOSO Mentre aspettiamo la diretta della, dobbiamo sottolineare che la terza tappa oggi passerà anche da Baarle - Nassau, una località olandese sul confine con ...Pero los analistas creen que le permitirá evitar el triunfo opositor en la primera, forzando la segundael 30 de octubre. Lucha por la democracia es decisiva - De todas formas, la ...Due giorni di Vuelta ed è ad appena 14” dal primato. Magari non vorrà dire nulla, chissà. Ma qualsiasi cosa faccia, Remco Evenepoel non riuscirebbe comunque a calmare l’attesa che in Belgio c’è attorn ...L'irlandese Sam Bennett della Bora ha vinto la seconda tappa della Vuelta: 175 km e traguardo a Utrecht, per il secondo dei tre giorni nei Paesi Bassi per la corsa spagnola. Si tratta del secondo ...