Volley maschile, Mondiali 2022: il ct De Giorgi ufficializza i 14 convocati (Di domenica 21 agosto 2022) Il ct della Nazionale italiana di Volley maschile, Ferdinando De Giorgi, ha diramato la lista dei 14 convocati per i Mondiali 2022. L'evento si disputerà in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all'11 settembre e tra i protagonisti ci saranno anche gli azzurri, i quali partiranno per la Slovenia nella giornata di mercoledì 24 agosto. Di seguito l'elenco completo: Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto RussoLiberi: Fabio Balaso, Leonardo ScanferlaOpposti: Giulio Pinali, Yuri RomanòPalleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo SbertoliSchiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine "E' un dispiacere interrompere un sogno, specialmente ad un passo dal Mondiale, ma il mio lavoro prevede anche questo. In passato è ...

