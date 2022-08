“Vivo nella paura”. UeD, la malattia e tanti dolori: l’ex protagonista si confessa (Di domenica 21 agosto 2022) Teresa Cilia, lungo sfogo sui social. l’ex di Uomini e Donne ha un passato molto difficile, fatto di dolore per la perdita di alcuni suoi cari e di paura per la malattia. Una malattia che l’ha colpita quando aveva soltanto 24 anni. Dopo diverso tempo di silenzio Teresa è tornata sui social con un lungo post in cui ha affrontato diversi argomenti. Per prima cosa ha ringraziato i numerosi fan che le hanno dato sostegno nei momenti difficili. Teresa Cilia ha scritto in alcune story su Instagram: “In questi giorni ho letto un po’ dei vostri messaggi, alcuni mi lasciano a bocca aperta, altri mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ammirate il mio coraggio! Guardate attraverso i miei occhi e notate la purezza che c’è in me… beh oggi voglio essere sincera con voi. Molte di voi sono davvero un sostegno per me, ci siete ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Teresa Cilia, lungo sfogo sui social.di Uomini e Donne ha un passato molto difficile, fatto di dolore per la perdita di alcuni suoi cari e diper la. Unache l’ha colpita quando aveva soltanto 24 anni. Dopo diverso tempo di silenzio Teresa è tornata sui social con un lungo post in cui ha affrontato diversi argomenti. Per prima cosa ha ringraziato i numerosi fan che le hanno dato sostegno nei momenti difficili. Teresa Cilia ha scritto in alcune story su Instagram: “In questi giorni ho letto un po’ dei vostri messaggi, alcuni mi lasciano a bocca aperta, altri mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ammirate il mio coraggio! Guardate attraverso i miei occhi e notate la purezza che c’è in me… beh oggi voglio essere sincera con voi. Molte di voi sono davvero un sostegno per me, ci siete ...

