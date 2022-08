VIDEO Vuelta a España 2022, highlights e sintesi terza tappa: vince ancora in volata Sam Bennett (Di domenica 21 agosto 2022) terza ed ultima tappa in terra neerlandese per la Vuelta a España 2022: anche a Breda va in scena una volata di gruppo e si impone nuovamente un super Sam Bennett. L’irlandese della Bora-hansgrohe trova la doppietta battendo ancora il danese della Trek-Segafredo Mads Pedersen. In casa Italia gioia per Edoardo Affini che va a vestire la maglia di leader della classifica generale. VIDEO highlights E sintesi terza tappa Vuelta A ESPANA 2022 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ed ultimain terra neerlandese per la: anche a Breda va in scena unadi gruppo e si impone nuovamente un super Sam. L’irlandese della Bora-hansgrohe trova la doppietta battendoil danese della Trek-Segafredo Mads Pedersen. In casa Italia gioia per Edoardo Affini che va a vestire la maglia di leader della classifica generale.A ESPANAFoto: Lapresse

Ileanadaffy : RT @Giancky26: (1/2) Agricoltori e camionisti olandesi lungo il percorso da La Vuelta ai Paesi Bassi oggi per protestare in massa contro le… - Marisab79879802 : RT @Giancky26: (1/2) Agricoltori e camionisti olandesi lungo il percorso da La Vuelta ai Paesi Bassi oggi per protestare in massa contro le… - Ka52MadWorld : RT @Giancky26: (1/2) Agricoltori e camionisti olandesi lungo il percorso da La Vuelta ai Paesi Bassi oggi per protestare in massa contro le… - ciricandy_io : RT @Eurosport_IT: Altra volata, altra vittoria per Bennett! Ecco il video ????????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta https://t.c… - Eurosport_IT : Altra volata, altra vittoria per Bennett! Ecco il video ????????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta -