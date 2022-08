VIDEO MotoGP, GP Austria 2022: highlights e sintesi gara. Bagnaia vince e tiene vivo il Mondiale (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Austria 2022, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ducati ha trionfato in maniera perentoria e continua a recuperare terreno nei confronti di Fabio Quartararo. Il francese si è reso protagonista di una splendida rimonta, culminata con il sorpasso su Jack Miller e il secondo posto finale. L’alfiere della Yamaha vanta ora 44 punti di vantaggio sul piemontese e 32 sullo spagnolo Aleix Espargarò, oggi soltanto sesto al traguardo in sella alla sua Aprilia. Da annotare l’ottimo quarto posto di Luca Marini, il quale ha preceduto il francese Johann Zarco. Enea Bastianini è scattato dalla pole position, ma si è purtroppo dovuto ritirare nelle fasi iniziali di gara. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Francescoha vinto il GP di, tappa delche si è disputata sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ducati ha trionfato in maniera perentoria e continua a recuperare terreno nei confronti di Fabio Quartararo. Il francese si è reso protagonista di una splendida rimonta, culminata con il sorpasso su Jack Miller e il secondo posto finale. L’alfiere della Yamaha vanta ora 44 punti di vantaggio sul piemontese e 32 sullo spagnolo Aleix Espargarò, oggi soltanto sesto al traguardo in sella alla sua Aprilia. Da annotare l’ottimo quarto posto di Luca Marini, il quale ha preceduto il francese Johann Zarco. Enea Bastianini è scattato dalla pole position, ma si è purtroppo dovuto ritirare nelle fasi iniziali di. Di seguito ilcon gli ...

