VIDEO Moto3, GP Austria 2022: highlights e sintesi della gara. Dennis Foggia perde un’occasione (Di domenica 21 agosto 2022) Ayumu Sasaki è stato il protagonisti assoluto del Gran Premio d’Austria, 13ma prova del Motomondiale 2022. Il centauro di Max Racing ha primeggiato a Spielberg rimontando alla grande dal 24mo posto in seguito a due ‘long lap penalty’, inflitti dalla direzione gara dopo quanto accaduto negli ultimi giri del GP di Gran Bretagna. Il nipponico ha primeggiato davanti al giapponese Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) ed allo spagnolo David Munoz (BOE Motorsport), abili ad avere la meglio sul turco Deniz Oncu (KTM) che negli ultimi due passaggi si è piegato ai rivali. Nulla da fare, invece, per quanto riguarda Dennis Foggia che si è dovuto accontentare della 12ma piazza non riuscendo a recuperare nella graduatoria generale su Sergio Garcia (Aspar), sempre leader della ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Ayumu Sasaki è stato il protagonisti assoluto del Gran Premio d’, 13ma prova del Motomondiale. Il centauro di Max Racing ha primeggiato a Spielberg rimontando alla grande dal 24mo posto in seguito a due ‘long lap penalty’, inflitti dalla direzionedopo quanto accaduto negli ultimi giri del GP di Gran Bretagna. Il nipponico ha primeggiato davanti al giapponese Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) ed allo spagnolo David Munoz (BOE Motorsport), abili ad avere la meglio sul turco Deniz Oncu (KTM) che negli ultimi due passaggi si è piegato ai rivali. Nulla da fare, invece, per quanto riguardache si è dovuto accontentare12ma piazza non riuscendo a recuperare nella graduatoria generale su Sergio Garcia (Aspar), sempre leader...

OA_Sport : VIDEO #Moto3, #AustrianGP 2022: highlights e sintesi delle qualifiche. 5° #Foggia, faticano i favoriti - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???? Moto3, al Red Bull Ring Holgado in pole ??alle sue spalle Sasaki e Oncu, 5° Foggia ?? Gara di Moto3 domani alle 11 LIV… - SkySportMotoGP : ???? Moto3, al Red Bull Ring Holgado in pole ??alle sue spalle Sasaki e Oncu, 5° Foggia ?? Gara di Moto3 domani alle 11… - FernanaBot : @CiroNoEuro Dal video non sembra un dramma, a parte per i circuiti moderni con rettilinei lunghissimi dove sarà str… -