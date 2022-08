VIDEO | IL REAL MADRID RIMPIAZZA CASEMIRO | COLPO DA 100 MILIONI!

(Di domenica 21 agosto 2022) La cessione dial Manchester United, per oltre 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha segnato la fine di un’era; il trio di centrocampo dei “blancos“, che componeva insieme ad altre due colonne quali Luka Modric e Toni Kroos, è stato per anni il miglior reparto in mezzo al campo per costanza e rendimento. Stando a quanto riportato da “Marca“, il club di Florentino Perez starebbe pensando ad investire immediatamente la corposa cifra incassata dalla cessione del centrocampista brasiliano. Nonostante la grossa somma di denaro spesa ad inizio calciomercato, per strappare Aurélien Tchouaméni al Monaco con un’offerta di 80 milioni di euro più 20 di bonus, i campioni d’Europa avrebbero intenzione di mettere a segno un altrodi peso in mezzo al campo: il nome sarebbe quello di Jude Bellingham. Il diciannovenne inglese, di proprietà del ...

The_Real_Ref : RT @valeangelsback: Il ciambellano di Davos Jovanotti er profeta monnezza avvisa i suoi fans che presto non avranno più niente e saranno fe… - real_prevention : RT @Robertonuzzoam: Armando Manocchia: <<Prof Dugin, qual è la funzione di Putin nel contesto geopolitico?>> Alexander Dugin: <<Putin sta… - Real_Chiaretta : RT @italianarmyfam_: ??: Dovrei restare vicino a Namjoon ??: Namjoon, noi non possiamo essere separati ?? *si aggrappa a ??* ??: Bene bene ??: Do… - zazoomblog : Celta-Real Madrid 1-4 Ancelotti: “Modric è immortale” VIDEO - #Celta-Real #Madrid #Ancelotti: -

...gol della Francia era stato convalidato dopo una lunghissima revisione dell'azione al Var (la... giocata a Helsinki il 10 agosto e vinta dagli spagnoli delMadrid per 2 - 0 contro i tedeschi ...Sono arrivati finalmente titoli e autori che passano l' 'Official Selection 2022' per la seconda edizione del festival promosso dall'associazioneDreams di Tuscania. A darne notizia, in unè stato il Direttore Artistico Michelangelo Gregori, che ha spiegato inizialmente la cancellazione di una delle 3 categorie. In accordo con la ...Il Real Madrid travolge il Celta in trasferta con un 4-1 e Carlo Ancelotti tesse le lodi di Luka Modric, autore del secondo gol dei Blancos, nella ...L'ex calciatore del Napoli ha trovato il gol nella sua prima gara casalinga con la maglia del Granada. Prima gioia spagnola per Josè Maria Callejon, l'ex giocatore di Real Madrid, Napoli e Fiorentina ...