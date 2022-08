Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 agosto 2022)DEL 20 AGOSTOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1NAPOLI DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI VALMONTONE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE SULLA A24 NEI PRESSI DELLA BARRIERA DIEST IN INGRESSO VERSO LA CAPITALE TRAFFICATA POI LA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SONO IN CORSO I LAVORI SULLA LINEA DELLA FL1 ORTE ...