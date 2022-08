Verso il voto, Conte boccia il tete-à-tete televisivo: “Letta e Meloni ci escludono” (Di domenica 21 agosto 2022) «Apprendo da un’intervista di Bruno Vespa che da tempo Letta e Meloni lavorano a un accordo per fare un confronto da soli , a lume di candela, in prima serata in Rai, servizio pubblico». Lo scrive... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 agosto 2022) «Apprendo da un’intervista di Bruno Vespa che da tempolavorano a un accordo per fare un confronto da soli , a lume di candela, in prima serata in Rai, servizio pubblico». Lo scrive...

filbier : In Italia invece, la partecipazione popolare, quella diretta, quella dove il voto conta, è negata. La strada verso… - Cighi : @EnricoLetta @GiorgiaMeloni , sono rappresentanti dello stesso potere economico finanziario. Banche, grandi banche… - iLuca : @GiacomoRisitano Comprensibile, legittimo, condivisibile, ma rischia di essere controproducente; in una campagna el… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Verso le elezioni, corsa contro il tempo per la presentazione delle liste. Calenda: “Dopo il voto sarà caos”. Renzi, “Mai con… - CapoOrsoInPiedi : RT @CapoOrsoInPiedi: @colvieux @vcrea Sono d'accordo con te sullo squallore aissato per speculazIone politica verso il #ballo. Con una #pos… -