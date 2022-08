Verona, Barak in panchina: imminente la sua cessione (Di domenica 21 agosto 2022) A leggere le formazioni di Bologna Verona ci accorgerà dell’assenza di Barak: nemmeno in panchina il centrocampista ormai prossimo alla cessione A leggere le formazioni di Bologna Verona ci accorgerà dell’assenza di Barak: nemmeno in panchina il centrocampista ormai prossimo alla cessione. La scelta di Cioffi è chiara e se ci fossero stati dubbi dovrebbero essere stati sciolti da questa scelta dell’allenatore. La Fiorentina potrebbe chiudere nelle prossime ore per il centrocampista scaligero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) A leggere le formazioni di Bolognaci accorgerà dell’assenza di: nemmeno inil centrocampista ormai prossimo allaA leggere le formazioni di Bolognaci accorgerà dell’assenza di: nemmeno inil centrocampista ormai prossimo alla. La scelta di Cioffi è chiara e se ci fossero stati dubbi dovrebbero essere stati sciolti da questa scelta dell’allenatore. La Fiorentina potrebbe chiudere nelle prossime ore per il centrocampista scaligero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

