Vasto incendio a Sant' Agata di Puglia | in fiamme il bosco di Monte Croce

vigilidelfuoco : Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione sull’isola di #Lipari (ME), nella zona di… - vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - AntennaSud : Marina di Pulsano, vasto incendio minaccia abitazioni, quattro ore di intervento - sardanews : Villaputzu, vasto incendio a ridosso del Flumendosa: in azione pompieri e canadair - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione sull’isola di #Lipari (ME), nella zona di Sant… -

Sul posto stanno lavorando, ininterrottamente da ieri, 30 unità antiboschivo, tra personale ARIF (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri ...E' successo a Sant'Agata di Puglia, nel Foggiano. Ieri sera, durante il concerto di Red Canzian dei Pooh, ad un certo punto lo sguardo del numeroso pubblico presente si è rivolto ad unche ha interessato il bosco alle sue palle. Resta tuttavia inquietante lo scatto che ritrae l'artista in piazza con uno sfondo suggestivo e allo stesso tempo triste e pauroso: ettari di ... Vasto incendio ad Agrigento, canadair in azione (VIDEO) Secondo Reznichenko, "il nemico ha colpito il distretto di Nikopol cinque volte. Il bombardamento ha causato un vasto incendio in una delle imprese, distruggendo le attrezzature. In città, una scuola ...Momenti di panico ad Agrigento per un vasto incendio divampato probabilmente in più punti. Le fiamme, alimentate anche dal vento che ormai soffia forte da due giorni nella Città dei Templi, hanno inte ...