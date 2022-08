Valencia: dalla Bundesliga chiamano Maxi Gomez, fissato il prezzo (Di domenica 21 agosto 2022) Il Borussia Moenchengladbach ha chiesto al Valencia l'attaccante uruguaiano Maxi Gomez, ma secondo Sky Sport Deutschland considera eccessiva... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Il Borussia Moenchengladbach ha chiesto all'attaccante uruguaiano, ma secondo Sky Sport Deutschland considera eccessiva...

Agenzia_Ansa : La denuncia di una giovane turista toscana: 'Siamo state molestate in Spagna e picchiate dalla polizia'. Lei, insie… - RaiNews : Accade a #Valencia, in Spagna: la brutta avventura di otto ragazze italiane alle prese con la brutalità della poliz… - elena_milanese : RT @RaiNews: Accade a #Valencia, in Spagna: la brutta avventura di otto ragazze italiane alle prese con la brutalità della polizia spagnola… - cisko1642 : @Dario_1975_ @Corriere Premesso che di maio non mi piace come essere umano c'è da dire che una guerra tra Russia e… - UnioneSarda : Turiste italiane molestate e picchiate da ragazzi a #Valencia, poi botte anche dalla Polizia -