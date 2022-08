Vaiolo scimmie | primo caso a Cuba | è un turista italiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ unilregistrato adidelle. Lo ha reso noto la notte scorsa il ministero della Sanitàna, precisando che ilè arrivato nell’isola il 15 agosto scorso ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni definite critiche. L’uomo alloggiava in una casa in affitto ed ha visitato diverse località nelle province occidentaline prima di sentirsi male mercoledì scorso. Le condizioni sono poi peggiorate e giovedì scorso è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.