Vaiolo delle scimmie | turista italiano è il primo contagiato a Cuba Il ministero | «Grave | in pericolo di vita»

SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, primo caso ufficiale a Cuba: è un turista italiano - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - ultimenews24 : (Adnkronos) - E' un turista italiano il primo caso registrato a Cuba di vaiolo delle scimmie. Lo ha reso noto la no… - gabydefilippis : RT @ImolaOggi: Si ricomincia Vaiolo delle scimmie, può essere asintomatico - RN_Inchieste : In rete circola una citazione attribuita ad Abraham Lincoln che dice così: 'Si possono ingannare molte persone per… -

Un turista italiano è il primo caso discimmie a Cuba , ha annunciato il Ministero della Salute pubblica dell'isola, precisando che è in "condizioni critiche" e ha subito un arresto cardiaco. "È stato rilevato il primo caso di ...Il turista è arrivato nell'isola il 15 agosto E' un turista italiano il primo caso registrato a Cuba discimmie . Lo ha reso noto la notte scorsa il ministero della Sanità cubana, precisando che il turista è arrivato nell'isola il 15 agosto scorso ed è ora ricoverato in ospedale in ...Primo caso registrato a Cuba di Vaiolo delle Scimmie: si tratta di un turista italiano che ora è ricoverato in ospedale ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...