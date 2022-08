Usa, la visita di Nancy Pelosi a Taiwan ulteriore incidente diplomatico (Di domenica 21 agosto 2022) Pechino ha accusato gli Stati Uniti di aver “violato” il principio di un’unica Cina e ha intimato a Washington di “assumersi la responsabilità” della visita a Taiwan della speaker della Camera, Nancy Pelosi, definita “una provocazione”. E’ quanto ha detto il viceministro degli Esteri cinese, Xie Feng, all’ambasciatore americano a Pechino, Nicholas Burns, convocato d’urgenza poche ore dopo l’arrivo di Pelosi a Taipei. L’amministrazione Usa, ha denunciato il viceministro, avrebbe dovuto impedire a Pelosi di agire in modo sconsiderato, aggravando le tensioni nello Stretto di Taiwan e danneggiando gravemente le relazioni Cina-Usa. “Gli Stati Uniti devono pagare il prezzo dei propri errori. La Cina prenderà contromisure risolute, faremo quello che diciamo”, ha aggiunto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Pechino ha accusato gli Stati Uniti di aver “violato” il principio di un’unica Cina e ha intimato a Washington di “assumersi la responsabilità” delladella speaker della Camera,, definita “una provocazione”. E’ quanto ha detto il viceministro degli Esteri cinese, Xie Feng, all’ambasciatore americano a Pechino, Nicholas Burns, convocato d’urgenza poche ore dopo l’arrivo dia Taipei. L’amministrazione Usa, ha denunciato il viceministro, avrebbe dovuto impedire adi agire in modo sconsiderato, aggravando le tensioni nello Stretto die danneggiando gravemente le relazioni Cina-Usa. “Gli Stati Uniti devono pagare il prezzo dei propri errori. La Cina prenderà contromisure risolute, faremo quello che diciamo”, ha aggiunto ...

