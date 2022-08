Usa, la storia di Leonard Covello: fondò la scuola multietnica di Ny, ricevette medaglie e onori (Di domenica 21 agosto 2022) A quarant’anni dalla scomparsa di Leonard Covello, il Comune di Avigliano, in provincia di Potenza, per volontà del sindaco Giuseppe Mecca, ha organizzato lo scorso 19 agosto, nel Chiostro del Palazzo di Città, un convegno per ricordare l’illustre concittadino emigrato negli Stati Uniti nel 1897. Nato ad Avigliano nel 1887, Leonard Covello, si trasferì a New York per raggiungere suo padre già emigrato. Contro ogni difficoltà, riuscì a farsi valere negli studi, vincendo una borsa di studio al liceo che dal 1907 al 1911 gli permise di frequentare la Columbia University e di laurearsi. Nel 1913 fu assunto come insegnante di francese alla DeWitt Clinton High School, dove, dopo la guerra, approfondì le sue riflessioni pedagogiche sull’integrazione dei ragazzi italo-americani. Covello contesteva la prassi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) A quarant’anni dalla scomparsa di, il Comune di Avigliano, in provincia di Potenza, per volontà del sindaco Giuseppe Mecca, ha organizzato lo scorso 19 agosto, nel Chiostro del Palazzo di Città, un convegno per ricordare l’illustre concittadino emigrato negli Stati Uniti nel 1897. Nato ad Avigliano nel 1887,, si trasferì a New York per raggiungere suo padre già emigrato. Contro ogni difficoltà, riuscì a farsi valere negli studi, vincendo una borsa di studio al liceo che dal 1907 al 1911 gli permise di frequentare la Columbia University e di laurearsi. Nel 1913 fu assunto come insegnante di francese alla DeWitt Clinton High School, dove, dopo la guerra, approfondì le sue riflessioni pedagogiche sull’integrazione dei ragazzi italo-americani.contesteva la prassi ...

DianaLanciotti : @FratellidItalia Ieri ho visto #TheOutpost, storia vera ambientata in un avamposto afgano. Chiara testimonianza del… - DianaLanciotti : Ieri ho visto #TheOutpost, storia vera ambientata in un avamposto afgano. Chiara testimonianza della strategia geop… - peacelink : È in atto in #Ucraina la prima sistematica #guerra dei #droni nella storia. Un cambio strategico che non punta alle… - rugiada71 : @huchukato @Nina_Sensi @GandalfGrigioOf È una storia lunga e triste.....dipende chi lo usa e come lo usa ma me la tengo tra me e me - valedc20 : Nei rapporti umani perde sempre chi si ritiene superiore e chi prevarica.È forte chi ha rispetto, non chi usa la fo… -