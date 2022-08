Usa, dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade, il Wall Street Journal denuncia: “Dilaga il mercato online delle pillole abortive” (Di domenica 21 agosto 2022) Gli effetti dell’annullamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema americana, cominciano a farsi vedere. Secondo quanto denunciato dal Wall Street Journal, infatti, è Dilagato negli Stati Uniti, il mercato on line delle pillole abortive. Mentre alcuni Stati, dunque, inaspriscono le restrizioni sull’interruzione di gravidanza a seguito della decisione della massima istanza giurisdizionale americana, decine di siti on line garantiscono la spedizione di farmaci abortivi ovunque negli Stati Uniti senza prescrizione, violando le regole della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Gli effetti delRoe v.da parteCorte Suprema americana, cominciano a farsi vedere. Secondo quantoto dal, infatti, èto negli Stati Uniti, ilon line. Mentre alcuni Stati, dunque, inaspriscono le restrizioni sull’interruzione di gravidanza a seguitodecisionemassima istanza giurisdizionale americana, decine di siti on line garantiscono la spedizione di farmaci abortivi ovunque negli Stati Uniti senza prescrizione, violando le regoleFood and Drug Administration (Fda), l’agenzia ...

