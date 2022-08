Usa | boom di siti illegali per le pillole abortive | per le donne crescono i pericoli del mercato nero

(Di domenica 21 agosto 2022) L’inasprimento delle restrizioni sull’aborto negli USA, concesso dall’abolizione della sentenza Roe v. Wade dello scorso giugno, sta facendo prosperare un oscuroonline per le. Lo rivela il Wall Street Journal. La testata parla di decine diweb che promettono di spedire farmaci per l’interruzione di gravidanza ovunque negli Stati Uniti, e senza prescrizione medica. Una violazione delle regole stabilite dalla Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense per il controllo dei farmaci. L’infrazione comporta una mancanza di trasparenza: nella maggior parte dei casi, infatti, non è chiaro chi gestisce i portali e da dove provengono lein questione. L’operatore di un sito web avrebbe confermato l’aumento nella domanda di...

