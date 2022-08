Uomini e Donne news, Andrea Nicole racconta il dramma vissuto in autostrada (Di domenica 21 agosto 2022) Stavolta è toccato ad Andrea Nicole Conte essere vittima dei tremendi fenomeni atmosferici che in questi giorni hanno interessato varie zone dell’Italia. E se alcuni vip si sono trovati in mezzo a trombe d’aria mentre erano sulla spiaggia, mentre altri hanno visto i loro voli cancellati per il mal tempo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto affrontare una terribile disavventura mentre era in autostrada. Uomini e Donne gossip, la furia di Teresanna Pugliese: “Non ve lo permetto” L'ex tronista di Uomini e Donne è stata derisa e criticata per il suo aspetto fisico e non ha esitato a rispondere per le rime ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 agosto 2022) Stavolta è toccato adConte essere vittima dei tremendi fenomeni atmosferici che in questi giorni hanno interessato varie zone dell’Italia. E se alcuni vip si sono trovati in mezzo a trombe d’aria mentre erano sulla spiaggia, mentre altri hanno visto i loro voli cancellati per il mal tempo, l’ex tronista diha dovuto affrontare una terribile disavventura mentre era ingossip, la furia di Teresanna Pugliese: “Non ve lo permetto” L'ex tronista diè stata derisa e criticata per il suo aspetto fisico e non ha esitato a rispondere per le rime ...

